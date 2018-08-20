Украина Принцесса и Фараон: в Украине огласили рейтинг необычных детских имен

2018-08-25 10:30 144

Кроме традиционных имен, украинские родители выбирали своим детям и необычные. В частности, в первой половине 2018 года были зарегистрированы такие имена, как Игорина, Милаша, Шамама, Гамлет и Фараон.

Как  сообщила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, среди женских имен самыми необычными стали: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцесса, Стасиния, Весна, Шамама, Италия, Андромеда, Ясноведа.

Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор.

Среди самых необычных имен в Киеве — Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерия, Грета, Кармен, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михва.

Напомним, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в первом полугодии 2018 года, стали София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.

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Украина

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