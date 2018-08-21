Украина Пырнувшего ножом полицейского активиста С14 арестовали на два месяца

2018-08-21 18:33 177

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, активисту организации С14, который в ночь на 17 августа ранил ножом капитана полиции, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение было принято судьей Галицкого района Львова.

Отмечается, что 20-летнего активиста арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога. Ему объявили о подозрении в умышленном нанесении тяжелого телесного повреждения сотруднику правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что львовского полицейского Владимира Костомаху, который получил ножевое ранение во время задержания двух граффитчиков, наградили оружием и служебным жильем.

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