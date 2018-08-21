100 дней голодовки Сенцова: МИД требует немедленно освободить политзаключенного

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.
"100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега", - напомнила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
Кроме того, Беца обратилась к партнерам Украины и международным организациям с просьбой усилить давление на Россию для освобождения Сенцова и других украинских заключенных в России.
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Напомним, накануне Литва призвала РФ немедленно освободить Сенцова. Глава МИД страны отметил, что Сенцов находится на грани жизни и смерти.
Ранее в ООН призвали РФ освободить Сенцова без каких-либо условий в срочном порядке.