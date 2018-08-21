Украина В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ

2018-08-22 18:28 153

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июле 2018 года составила 734 млн грн, что в 4,2 раза (или на 2,3 млрд грн) ниже показателя января-июля 2017 года.

Как свидетельствуют данные Госслужбы статистики на сайте ведомства, указанные показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в июле сократился на 28,8% по сравнению с июлем 2017 года и составил 103,9 грн.

В то же время, согласно данным ведомства, в июле субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств, что на 35,6% больше, чем в июне.

Напомним, в Украине изменят правила начисления субсидий, право на госпомощь могут потерять 20% получателей.