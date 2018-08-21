Политика В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ

2018-08-22 13:15 252

В Главной военной прокуратуре Украины предлагают создать специальное подразделение для задержания на территории России бывшего непрезидента Виктора Януковича.

"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение (суда по делу Януковича) выполнялось", - заявил в интервью "Громадському" прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения в деле о госизмене.

Он пояснил механизм выполнения решения так: "Возможно, создать подразделение наподобие Моссада, к примеру. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину".

Моссад - это политическая разведка Израиля. Ее основными задачами являются сбор и анализ разведывательной информации, а также проведение спецопераций за пределами Израиля.

Бывшего непрезидента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Обвинительный акт по делу о госизмене Главная военная прокуратура передала в суд еще в марте 2017 года. Сам Янукович в судебных заседаниях не участвует и на территории Украины отсутствует, скрываясь в РФ.