Украина В ВСУ объяснили продвижение военных в "серой зоне" Донбасса

2018-08-25 14:03 192

Украинские военные объяснили продвижение в "серой зоне" Донбасса осуществлением мер в соответствии с утвержденным замыслом и планом операции.

Как указано в сообщении штаба спецоперации, в настоящее время военные выполняют задачи лишь одной составляющей операции, а именно осуществляют стабилизационные действия.

В рамках стабилизационных действий ООС принимают все необходимые меры по созданию более безопасных условий как для выполнения задач военнослужащими, так и для мирных граждан, проживающих в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Одним из важных элементов указанных действий по улучшению безопасности как раз и есть образование полосы обеспечения, отмечают в штабе.

"Объединенные силы стремятся создать безопасную зону для гражданского населения, которое проживает в населенных пунктах в так называемой серой зоне. Поэтому в те города и поселки, которые попадают в расширенную или вновь созданную полосу обеспечения, заходит украинская власть, и люди имеют возможность пользоваться всем спектром своих прав и свобод", - говорится в сообщении.

Ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что за три месяца проведения операции Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории.