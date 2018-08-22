Украина Дело Бабченко: арестованный Борис Герман пошел на сделку со следствием

2018-08-22 12:42 249

Подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман готов заключить сделку со следствием, однако ее еще официально не оформили.

"Я консультировался со следователем и прокурором в этом деле... Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими работниками. Но суд еще не утвердил.

В своих показаниях Герман фактически подтверждает версию, которая была выдвинута нашим следствием, в том числе прямо указывает на представителя РФ, который передавал средства и рассказывал, как ими пользоваться на территории Украины", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

Он призвал дождаться оформления сделки в судебном порядке.

"После этого должен пройти еще месяц, и тогда она станет доступна для общественности", - отметил генпрокурор.

Напомним, 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.