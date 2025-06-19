Економіка Гетманцев заявив, що цього року в Україні нараховується понад 17 тисяч офіційних мільйонерів

2025-06-19 11:34

У 2025 році понад 17 тисяч українців задекларували дохід понад мільйон гривень. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Сумарно українські мільйонери задекларували 254 млрд грн.

Загалом громадяни задекларували 474 млрд грн доходів - на 93,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Водночас, зауважив Гетманцев, кількість декларантів зменшилась до 363 тис.

"Це -22%. Ймовірно, частина просто змінила країну проживання - і більше не фігурує в українській статистиці", - припустив він.

Додамо, раніше інформацію про 17 тисяч мільйонерів підтвердив голова Податкової служби України Руслан Кравченко.

Найбільшими сумами доходів, які декларували громадяни минулого року, є доходи за кордоном - 34,2 млрд гривень, спадщина та дарування - 13,6 млрд гривень, доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна - 6,8 млрд гривень, інвестиційні доходи - 4,9 млрд гривень, інші оподатковувані доходи - 4 млрд гривень та доходи від здавання майна в оренду - 3,4 млрд гривень.