Курьезы В Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах

2018-08-24 21:37 204

Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах.

Как сообщает NBC Washington, что после вступления в силу этого закона полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом в автомобилях или других местах, где их могут увидеть посторонние, если такие действия не вызывают жалобы и претензии других жителей.

По заявлениям властей, полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не тревожить людей, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.

Противники новой инициативы считают, что он упростит жизнь насильникам и педофилам, а сам секс в общественных местах они называют вопросом морали.

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В Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах 2018-08-24 21:37 204
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фото Министр по делам женщин поехала рожать ребенка на велосипеде 2018-08-20 21:45 750
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