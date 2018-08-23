Украина Когда в Украине снова могут поднять тарифы на электроэнергию для населения

2018-08-26 15:36 180

В Нацкомиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что тарифы на электроэнергию будут относительно стабильными до полного запуска рынка в июле 2019 года.

"До июля 2019 года мы существенных изменений, существенного повышения тарифа на электроэнергию не ожидаем. А для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", – сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в интервью Радио НВ.

По ее словам, существующие формульные подходы к ценообразованию, такие как Роттердам+, в настоящее время сдерживают рост тарифов для конечных потребителей – "ограничивают желания, особенно субъектов генерирующей энергии, в отношении повышения цены".

Глава НКРЭКУ допустила возможность роста цены в конце лета следующего года.

"Учитывая тот фактор, что у нас очень большая концентрация крупных генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно, возможен рост", – сказала она.

При этом Кривенко признала, что побаивается возможного сговора в сегменте генерации – что крупные предприятия, которые генерируют большой объем, могут повышать свои цены.

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