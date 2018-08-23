Когда в Украине снова могут поднять тарифы на электроэнергию для населения

В Нацкомиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявили, что тарифы на электроэнергию будут относительно стабильными до полного запуска рынка в июле 2019 года.
"До июля 2019 года мы существенных изменений, существенного повышения тарифа на электроэнергию не ожидаем. А для бытовых потребителей тарифы останутся неизменными", – сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в интервью Радио НВ.
По ее словам, существующие формульные подходы к ценообразованию, такие как Роттердам+, в настоящее время сдерживают рост тарифов для конечных потребителей – "ограничивают желания, особенно субъектов генерирующей энергии, в отношении повышения цены".
Глава НКРЭКУ допустила возможность роста цены в конце лета следующего года.
"Учитывая тот фактор, что у нас очень большая концентрация крупных генерирующих предприятий на рынке электроэнергии, действительно, возможен рост", – сказала она.
При этом Кривенко признала, что побаивается возможного сговора в сегменте генерации – что крупные предприятия, которые генерируют большой объем, могут повышать свои цены.