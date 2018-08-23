Украина Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте

2018-08-26 14:07 174

В Украине предлагают оборудовать мосты дистанционными датчиками для контроля деформации строительных конструкций. 

"Безопасность - это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов", - написал в своем Facebook замминистра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, такие датчики также планируют использовать при строительстве и реконструкции метрополитена.

Ранее также сообщалось, что в Киеве более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном. Кроме того, соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявлял, что метромост, построенный в 1965 году, может рухнуть в любой момент. В КГГА позже уточнили, что мост Метро станет аварийным через 4 года, капитальный ремонт уже планируется.

По данным "Укравтодора", в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, из них 4,5 тысяч нуждаются в срочном закрытии и ремонте.

Еще по теме

КАРТА Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение

2018-08-10 16:00 864

фото На купол Рады ставят польские стекла - ремонт обойдется в 7 миллионов

2018-08-02 10:41 705

В Киеве началась реконструкция уставшей экстакады на Шулявке - объезд, схема движения

2018-06-07 08:11 1807

КАРТА В Киеве началась реконструкция экстакады на Шулявке - объезд, пробки, схема движения

2018-05-01 08:41 7171

Еще новости в разделе "Украина"

Когда в Украине снова могут поднять тарифы на электроэнергию для населения

2018-08-26 15:36 186

ТОП СУДЬБОНОСНЫХ ОШИБОК РОДИТЕЛЕЙ - как воспитать счастливого ребенка

2018-08-26 14:33 162

Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте

2018-08-26 14:07 174

ПОЛНЫЙ СПИСОК На каких улицах Киева в сентябре могут увеличить разрешенную скорость до 80 км/час

2018-08-26 12:05 192
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Когда в Украине снова могут поднять тарифы на электроэнергию для населения 2018-08-26 15:36 186
ТОП СУДЬБОНОСНЫХ ОШИБОК РОДИТЕЛЕЙ - как воспитать счастливого ребенка 2018-08-26 14:33 162
Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте 2018-08-26 14:07 174
ПОЛНЫЙ СПИСОК На каких улицах Киева в сентябре могут увеличить разрешенную скорость до 80 км/час 2018-08-26 12:05 192

Лента

16:12 В США признали, что китайские товары угрожают национальной безопасности
15:36 Когда в Украине снова могут поднять тарифы на электроэнергию для населения
14:33 ТОП СУДЬБОНОСНЫХ ОШИБОК РОДИТЕЛЕЙ - как воспитать счастливого ребенка
14:07 Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте
13:32 Сломанный пять лет назад телескоп Kepler включился и нашел 44 неизвестные экзопланеты
13:06 В Эстонии полностью отменили оплату проезда в общественном транспорте
12:29 Facebook удалил сотни аккаунтов и групп, потенциально связанных с РФ и Ираном
ПОЛНЫЙ СПИСОК 12:05 На каких улицах Киева в сентябре могут увеличить разрешенную скорость до 80 км/час
фото + видео 11:34 Уникальный 150-метровый Золотой мост во Вьетнаме стоит на руках
11:02 В столице Испании открыли первый в мире дом престарелых для ЛГБТ-сообщества