Украина Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте

2018-08-26 14:07 174

В Украине предлагают оборудовать мосты дистанционными датчиками для контроля деформации строительных конструкций.

"Безопасность - это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов", - написал в своем Facebook замминистра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, такие датчики также планируют использовать при строительстве и реконструкции метрополитена.

Ранее также сообщалось, что в Киеве более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном. Кроме того, соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявлял, что метромост, построенный в 1965 году, может рухнуть в любой момент. В КГГА позже уточнили, что мост Метро станет аварийным через 4 года, капитальный ремонт уже планируется.

По данным "Укравтодора", в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, из них 4,5 тысяч нуждаются в срочном закрытии и ремонте.