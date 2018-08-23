Стало известно, сколько в Украине "уставших" мостов, которые нуждаются в срочном ремонте

В Украине предлагают оборудовать мосты дистанционными датчиками для контроля деформации строительных конструкций.
"Безопасность - это самое главное. Поэтому одна из инициатив, которую предлагаем - обязательно обустраивать мосты дистанционными датчиками контроля строительных конструкций. Для чего они нужны? Это позволит оперативно контролировать техническое состояние мостов", - написал в своем Facebook замминистра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
По его словам, такие датчики также планируют использовать при строительстве и реконструкции метрополитена.
Ранее также сообщалось, что в Киеве более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном. Кроме того, соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявлял, что метромост, построенный в 1965 году, может рухнуть в любой момент. В КГГА позже уточнили, что мост Метро станет аварийным через 4 года, капитальный ремонт уже планируется.
По данным "Укравтодора", в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, из них 4,5 тысяч нуждаются в срочном закрытии и ремонте.