Украина Коммунальным должникам перекрывают заезд в дом и отрезают свет

2018-08-27 21:00 123

Украинские ОСМД нашли новый способ заставить несговорчивых жильцов платить членские взносы. Злостным неплательщикам попросту отключают свет, воду и прочие блага цивилизации. В отдельных случаях, когда земля, на которой стоит дом, также является совместной собственностью жильцов, должникам даже могут перекрыть въезд в общий двор, сообщает UBR.ua.

"Важно понимать, что речь идет не о долгах за коммунальные услуги, а именно по членским взносам. Чаще всего должники идут оспаривать в суд именно факт отключения, а неправомерность общего собрания ОСМД по этому поводу. Принять решение об отключении могут лишь большинством голосов. Но очень часто кворума нет, или подделываются подписи участников собрания. Если это доказать, то можно оспорить отключение коммуникации", — объяснил юрист Владимир Блащук.

Как рассказал вице-президент "Всеукраинского совета председателей ОСМД" Роман Гученко, нарушения во время общих собраний ОСМД — не редкость. Добрая половина ОСМД, особенно старых, проводят их с нарушениями. И этим вовсю пользуются должники, когда на них подают в суд.

"Обязательно необходимо перед отключением неплательщика оповестить его лично о проведении такого собрания заказным письмом или под подпись. Был даже случай, когда вместо жены, в уведомлении расписался муж, и суд отказал ОСМД в требовании взыскать задолженность. Но, как правило, это все равно не спасает должника, а лишь растягивает процесс во времени", — отметил Гученко.

Если нарушений во время общего собрания жильцов не было, опротестовать решение ОСМД уже проблематично, говорят юристы. Если такая мера воздействия на должника, как отрезка от коммуникаций, прописана в уставе объединения жильцов, то даже суд не сможет помочь восстановить отрезанные коммуникации.

В уставе могут прописать даже объемы или сроки задолженности, после которых общее собрание может принять решение об отключении, но это необязательно — отрезать свет, газ или воду могут даже за минимальную задолженность. Процедура отключения также прописывается в уставе (например, предупреждение-предложение реструктуризации-отключение).

"Если нет ОСМД, отключать могут только поставщики услуг, то есть ДТЭК, Киевводоканал и пр., в каждом городе по-разному. Здесь все зависит от того, с кем подписаны договоры у жильцов. Напрямую или через управителей, или через ОСМД. В ОСМД — да действительно, если предусмотрено уставом и решением общего собрания, они могут применять такие меры превентивного воздействия, как отключение", — подметил в разговоре с UBR.ua председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

В пользу ОСМД говорит и судебная практика. К примеру, согласно решению Высшего специализированного суда Украины № 320/6631/16 от 12 октября 2017 года, отключение квартиры жильца дома от водоснабжения общедомовой сети признано вполне законным, поскольку такая возможность и условия этого как раз предусмотрены уставом ОСМД и решением общего собрания. В этом случае, один из жильцов дома систематически, на протяжении полугода не платил взносы, и никак не реагировал на письменные претензии ОСМД погасить задолженность.

"Поскольку истец не выполнял своих обязанностей по оплате долевого участия в содержании дома и придомовой территории, вывод о правомерности действий ответчика по отключению его квартиры от водоснабжения общедомовой сети дома соответствует закону, уставу объединения и решению ОСМД "Мрия", которые истцом, как членом ОСМД, не оспаривались", — говорится в материалах дела.

Но как говорят сами ОСМД, случаев, когда людям режут коммуникации пока немного. Зато объединения нередко сами ходят в суд, чтобы наложить арест на имущество должника, и, таким образом вынудить его платить взносы исправно. Параллельно, если в доме есть неплательщики, но нужно собрать с жильцов деньги на проведение каких-то работ по дому, правление просто закладывает в прайс, например, ремонта сумму выше, чем требуется. Тогда нужную сумму могут собрать даже, если не все сдадут деньги.

"Позитивная судебная практика по взысканию задолженностей по сборам очень распространена. Судебное решение, как правило, выдается вместе с приказом на арест имущества. После этого нерадивые жильцы обычно платят", — подметил в беседе с UBR.ua Роман Гученко.