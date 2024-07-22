Мир Байден не уйдет с поста президента США до окончания полномочий — Белый дом

2024-07-22 19:15

 

Президент США Джо Байден не уйдет с поста президента США до окончания полномочий, несмотря на призывы некоторых представителей Республиканской партии уйти в отставку.

Об этом сообщает CNN.

«Президент Байден унаследовал от своего предшественника экономику в свободном падении, стремительный рост уровня насильственной преступности и развалившиеся альянсы. Он изменил ситуацию и обеспечил самый сильный экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственной преступности за почти 50 лет, одновременно сделав НАТО больше, чем когда-либо. Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения новых исторических результатов для американского народа», — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые должны состояться в ноябре. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X. Президент США также предложил, чтобы кандидатом в президенты от демократов стала вице-президент Камала Харрис.

В своем заявлении Байден отметил, что, хотя собирался переизбраться, сейчас считает, что в лучших интересах его партии и государства, чтобы он отказался баллотироваться и сосредоточился на выполнении своих обязанностей президента США до конца своего президентского срока.

В ответ на это спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку.

 «Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку. 5 ноября не может наступить достаточно скоро», — написал Джонсон в своем X.

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