Украина и ЕС согласовали условия транша на миллиард евро

Киев и Брюссель согласовали условия предоставления украинской стороне транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, в ближайшее время стороны подпишут соглашение.
"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - подчеркнул Точицкий в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.
Вместе с тем он выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.