Экономика Украина и ЕС согласовали условия транша на миллиард евро

2018-08-27 22:00 267

 

Киев и Брюссель согласовали условия предоставления украинской стороне транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в ближайшее время стороны подпишут соглашение.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - подчеркнул Точицкий в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

Вместе с тем он выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.

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