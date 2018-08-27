Экономика Украина и ЕС согласовали условия транша на миллиард евро

2018-08-27 22:00 267

Киев и Брюссель согласовали условия предоставления украинской стороне транша макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в ближайшее время стороны подпишут соглашение.

"Прогресс есть, условия есть. Раскрыть вам их я пока не могу до тех пор, пока не будет подписано соглашение", - подчеркнул Точицкий в ходе пресс-клуба XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве.

Вместе с тем он выразил надежду, что такое соглашение будет подписано в ближайшее время.