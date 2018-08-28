Украина Стало известно, за что разыскивается Титушко

2018-08-28 17:30 237

Объявленный в розыск Вадим Титушко подозревается в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны в Киевской области и других преступлениях.

Об этом «Украинской правде» сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«В июле в один из домов села Рожны Броварского района Киевской области проникла группа лиц в черных масках и спортивной черной форме с оружием. Связав владельцев дома, они похитили деньги, после чего покинули место преступления на автомобиле хозяина. В совершении этого преступления подозреваются несколько человек, среди которых и запрашиваемый вами гражданин Титушко», – сказал Тракало.

Он добавил, что полиция также проверяет этих лиц на причастность к другим разбойным нападениям на частные домовладения на Киевщине.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК», – сказал Тракало.

По его словам, один из подозреваемых в разбойном нападении уже задержан.

«Еще двое со вчерашнего дня объявлены в розыск. Есть решение Броварского суда об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения», – сказал Тракало.