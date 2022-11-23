ВОЙНА В Украине Массированная атака России 23 ноября: стало известно, сколько ракет сбили ВСУ

2022-11-23 18:30

 

РФ атаковала Украину с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Днем 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге.

Отмечается, что Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

"Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

23 ноября Россия ударила ракетами по Украине: что известно

Сегодя днем 23 ноября российские войска массированно обстреляли ракетами Украину. Под ударами оказался Киев и несколько областей.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, атака по Киеву унесла жизни трех человек, более десятка ранены.

Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что после обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии: "Это вынужденный шаг, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы".

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