ВОЙНА В Украине Оружие от США: стало известно, что будет в новом пакете помощи на $400 млн.

2022-11-24 20:30

 

Силы обороны Украины получат боеприпасы к ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, пулеметы, генераторы и тактические автомобили.

В среду, 23 ноября, президент США Джо Байден направил поручение Госдепу о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн.

Позже Пентагон обнародовал список оружия и боеприпасов, которые получит Украина. В него вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 тыс. минометных снарядов калибра 120 мм;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты HARMs;
  • 150 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMWV;
  • свыше 100 легких тактических автомобилей;
  • более 20 млн боеприпасов к стрелковому оружию;
  • свыше 200 генераторов;
  • запчасти до 105-мм гаубиц и другой техники.

"Учитывая неустанные и жестокие ракетные и беспилотные атаки России на украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, дополнительные средства противовоздушной обороны остаются безотлагательным приоритетом. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим".

В целом США оказали помощь Украине почти на $20 млрд. И, как постоянно отмечают в Вашингтоне, поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Днем ранее, во вторник, 22 ноября, стало известно, что двухпартийная группа 16 сенаторов направила письмо в адрес Джо Байдена с просьбой предоставить Украине беспилотники Grey Eagle, которые, по их мнению, могут окончательно переломить ход войны в пользу Сил обороны Украины.

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