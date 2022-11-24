Оружие от США: стало известно, что будет в новом пакете помощи на $400 млн.

Силы обороны Украины получат боеприпасы к ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, пулеметы, генераторы и тактические автомобили.
В среду, 23 ноября, президент США Джо Байден направил поручение Госдепу о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн.
Позже Пентагон обнародовал список оружия и боеприпасов, которые получит Украина. В него вошли:
"Учитывая неустанные и жестокие ракетные и беспилотные атаки России на украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, дополнительные средства противовоздушной обороны остаются безотлагательным приоритетом. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим".
В целом США оказали помощь Украине почти на $20 млрд. И, как постоянно отмечают в Вашингтоне, поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Днем ранее, во вторник, 22 ноября, стало известно, что двухпартийная группа 16 сенаторов направила письмо в адрес Джо Байдена с просьбой предоставить Украине беспилотники Grey Eagle, которые, по их мнению, могут окончательно переломить ход войны в пользу Сил обороны Украины.