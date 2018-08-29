Украина Сегодня на Донбассе началось школьное перемирие - ОБСЕ требует не стрелять

2018-08-29 10:41 180

Сегодня в полночь на Донбассе началось новое перемирие. На этот раз оно связано началом учебного года. Боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения.

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать так называемое школьное перемирие.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. Чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу", – сказал он.

Данный режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что нынешнее лето на юго-востоке Украины стало самым спокойным с точки зрения напряженности вооруженного конфликта с его начала в 2014 году.

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