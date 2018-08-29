Украина Стала известна точная дата повышения тарифов на газ для населения

2018-08-29 13:44 552

На сегодняшнем заседании правительства чиновники продлили специальные обязательства для Нафтогаза до 1 октября. Это означает, что повышение тарифов на газ для населения откладывается еще на месяц. Правда, легче от этого никому не станет, поскольку подорожавший газ начнет опустошать карманы рядовых граждан именно с началом отопительного сезона.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на сегодня правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на газ до уровня импортного паритета. В связи с этим возникла необходимость в продлении спецобязательств еще на месяц.

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Предыдущее постановление предполагало действие спецобязательств по газу до 1 сентября.

Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе.

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