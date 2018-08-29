Украина ВАЖНО! Гриневич сообщила, что первоклассники начнут учебу без учебников

2018-08-29 16:48 123

 

Родители первоклассников не должны самостоятельно закупать учебники и печатные тетради. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Глава Минобразования отметила, что печатные учебники для первых классов поступят в школы в октябре.

"Соблазн посадить ребенка сразу за парту читать и писать в напечатанных прописях, купленных за средства родителей, будет очень большим. Я призываю как родителей, так и учителей сопротивляться этому... Хочу призвать учителей не просить родителей дозакупать учебники и не просить их покупать печатные тетради, для первого класса они вообще не нужны в первый месяц", - заявила Гриневич.

При этом она подчеркнула, что первый месяц учебы для первоклассников будет адаптационным: "Это значит, что в течение этого времени дети знакомятся со школой, классом, носят ранец без тяжелых книг, изучают безопасную дорогу до школы".

Также Гриневич отметила, что задержки с печатью и доставкой учебников вызваны рядом обстоятельств, в частности, блокировкой издательствами закупок из-за судебных исков, ограниченные полиграфические мощности и плохой процедура экспертизы учебников.

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