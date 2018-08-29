Украина Украинский пограничник порвал паспорт соотечественника, решившего переехать в Крым

2018-08-29 17:30 102

Российские пограничники задержали гражданина Украины при попытке незаконно попасть в Крым. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в среду.

"Задержанный пояснил, что несколько часов назад он предпринял попытку законным путем, через украинский пункт пропуска "Каланчак", попасть на полуостров, однако сотрудник Госпогранслужбы Украины, услышав, что молодой человек намеревается переехать в Крым на постоянное место жительства, на его глазах порвал внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил его по обратн

После этого житель Днепродзержинска принял решение вернуться на малую родину, минуя украинский кордон. Украинца заметили на берегу Перекопского залива, в районе Турецкого вала. 32-летний мужчина двигался в Крым в обход пункта пропуска "Армянск".

Российские пограничники выяснили, что украинец больше 15 лет проживал и работал в Италии, затем вернулся на Украину, в Одессу. "В 2018 году молодой человек решил получить российское гражданство и поселиться в Крыму у родственников", - отмечается в сообщении.

Пограничное управление возбудило в отношении украинца уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 1 ст. 322 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства. "На период следствия мужчина будет находиться под присмотром родственников, попутно оформляя российское гражданство", - говорится в пресс-релизе.

ому маршруту", - говорится в сообщении.