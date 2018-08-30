Украина В Нацбанке пояснили, как выборы повлияют на курс гривны и доллара

2018-08-31 18:29 132

Выборы не окажут влияния на курс гривны. К такому мнению пришли участники круглого стола «Что произойдет с гривной осенью?», организованного «Финансовым клубом».

«Наше общество настолько привыкло ко всем политическим изменениям, а мы находимся постоянно в такой среде, что политика не настолько сильно будет влиять на курс. Может быть, будущие выборы будут одним из факторов. Но, по моему мнению, больше на курс будут влиять макроэкономические показатели, ход переговоров с МВФ. Например, если будут расти соцвыплаты, это отразится на курсе», – говорит глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

«Предвыборная кампания началась, но нет никаких новых лиц, которые могли бы испугать инвесторов. Я не вижу особых рисков. Мы пережили не одни выборы, и курс с выборами никак не связан», – считает начальник управления казначейства Банка Форвард Наталья Шишацкая.

Замглавы НБУ Олег Чурий подчеркивает: курсовая динамика будет определяться спросом и предложением. «Скорее всего, будет снижение экспорта в Турцию: их валюта сильно девальвировала, соответственно привлекательность украинского экспорта будет снижаться. Украинский экспорт будет менее конкурентоспособен по сравнению с другими партнерами, потому что национальные валюты этих стран девальвировали больше, чем гривна», – пояснил Олег Чурий.

Также он напомнил, что сейчас курс гривны достиг тех же показателей, что были в начале 2018 года.

В то же время до конца этого года курс гривны будет колебаться.

«Тенденция к ослаблению курса есть, но у Нацбанка есть много инструментов, которые позволят сдерживать эту тенденцию», – сказал Сергей Мамедов. Наталья Шишацкая ожидает небольшой рост курса доллара, но «это нормально для осени».

Источник: finclub.net

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