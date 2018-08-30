Украина Стало известно, когда украинцам будут выдавать субсидию деньгами

2018-08-30 20:00 186

 

Минсоцполитики работает над разработкой механизма введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению в денежной форме.

Соответствующий механизм должны утвердить во втором полугодии 2018 года. Об этом УНН сообщили в министерстве в ответ на запрос.

“Согласно закону „О жилищно-коммунальных услугах“ указанная норма (монетизация субсидий, — ред.) вводится в действие с 1 января 2019 года. При этом, законом „О Государственном бюджете на 2018 год“ предусмотрено Кабинету министров во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя”, — рассказали в Директорате семьи и социальной поддержки населения.

В министерстве отметили, что Минсоцполитики разрабатывает соответствующие задачи в установленном порядке в пределах указанных сроков.

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