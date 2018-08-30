Украина Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники

2018-08-30 18:30 261

Летние школьные каникулы в Украине уже практически закончились, и следует задуматься о планах на следующий учебный год. 1 сентября в 2018 году приходится на субботу, поэтому родителей волнует вопрос, когда именно отправлять своих детей в школу.

В Министерстве образования ответили, что первый звонок будет 1 сентября либо 3 сентября - на усмотрение школы. Также школы имеют право самостоятельно определять периоды каникул, руководствуясь при этом общим правилом - в сумме не более 30 дней отдыха за два семестра - осенний и весенний. Рекомендуемый Министерством Образования график выглядит так: осенние каникулы - с 29 октября по 4 ноября 2018 года, зимние каникулы - с 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года, весенние каникулы - с 25 марта по 31 марта 2019 года.