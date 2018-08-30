Украина Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники

2018-08-30 18:30 261

Летние школьные каникулы в Украине уже практически закончились, и следует задуматься о планах на следующий учебный год. 1 сентября в 2018 году приходится на субботу, поэтому родителей волнует вопрос, когда именно отправлять своих детей в школу.

В Министерстве образования ответили, что первый звонок будет 1 сентября либо 3 сентября - на усмотрение школы. Также школы имеют право самостоятельно определять периоды каникул, руководствуясь при этом общим правилом - в сумме не более 30 дней отдыха за два семестра - осенний и весенний. Рекомендуемый Министерством Образования график выглядит так: осенние каникулы - с 29 октября по 4 ноября 2018 года, зимние каникулы - с 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года, весенние каникулы - с 25 марта по 31 марта 2019 года.

Еще по теме

Осенью в Украине заметно вырастут ставки по валютным депозитам для населения

2018-08-30 12:13 261

Жители Грузии и Украины смогут ездить друг к другу без загранпаспортов

2018-08-29 19:30 438

Лига чемпионов. Экс-тренер сборной Украины рассказал, что нужно поменять Динамо, чтобы пройти Аякс

2018-08-27 17:00 792

Принцесса и Фараон: в Украине огласили рейтинг необычных детских имен

2018-08-25 10:30 738

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, когда украинцам будут выдавать субсидию деньгами

2018-08-30 20:00 183

Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники

2018-08-30 18:30 261

Неурожайный год: эксперт рассказала, ждать ли роста цен на хлеб

2018-08-30 17:30 213

Украинцам рассказали, как возместить расходы на образование

2018-08-30 16:30 183
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, когда украинцам будут выдавать субсидию деньгами 2018-08-30 20:00 183
Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники 2018-08-30 18:30 261
Неурожайный год: эксперт рассказала, ждать ли роста цен на хлеб 2018-08-30 17:30 213
Украинцам рассказали, как возместить расходы на образование 2018-08-30 16:30 183

Лента

21:00 Украина подготовила пакет документов о разрыве дружбы с РФ
20:30 Дом за 400 миллионов и не только. Озвучено наследство Кобзона
20:00 Стало известно, когда украинцам будут выдавать субсидию деньгами
19:30 ЦИК прокомментировал возможность переноса выборов
19:00 Рюкзаки Авакова: Холодницкий принял важное решение
18:30 Каникулы в Украине 2018-2019 - расписание дат, когда будут отдыхать школьники
18:00 Лейпциг - Заря: где смотреть футбол и что думают эксперты
17:30 Неурожайный год: эксперт рассказала, ждать ли роста цен на хлеб
17:01 Смерть Иосифа Кобзона: появились новые подробности
16:30 Украинцам рассказали, как возместить расходы на образование