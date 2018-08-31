"Школьное" перемирие на Донбассе: сепаратисты резко уменьшили число обстрелов

За минувшие сутки российско-террористические войска 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, тяжелое оружие не применялось. Потерь среди украинских бойцов нет.
Как сообщили в пресс-центре ООС, противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединское и Водяное.
Сепаратисты заметно уменьшили количество обстрелов, хотя и не прекратили их полностью на время "школьного" перемирия. В свою очередь подразделения ООС придерживались взятых на себя обязательств по прекращению огня.
"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции наших войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.
Напомним, "школьное" перемирие на Донбассе, которое вступило в силу в полночь среды, 29 августа, не продлилось и десяти минут. Об этом заявила украинская сторона СЦКК.