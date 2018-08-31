Украина Закрытый из-за пожаров пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил работу

2018-08-31 11:42 261

Пресс-центра штаба ООС на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня пункт пропуска "Новотроицкое" возобновил работу.

Напомним, данный КПП закрывали из-за пожара на полях вблизи КрП "Березовое 1" и КрП "Березовое 2", из-за которого начали взрываться боеприпасы.

На данный момент совместными действиями ГосЧС, пожарных расчетов подразделений ВС Украины и пограничников из состава Объединенных сил пожар полностью потушили.

Как сообщалось, 29 августа на КПВВ "Новотроицкое" по решению командующего Объединенными силами был введен режим "Красный". Он предусматривает временный запрет на пребывание лиц.

Пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии установленного командующим Объединенными силами (командиром ОТГ) пропуска. Движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах ограничено. Транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются.