Украина Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 21:41 528

 

В пятницу, 31 августа, главарь террористической "ДНР" Александр Захарченко скончался от полученных ранений после взрыва в центре Донецка. Лидер боевиков получил тяжелое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

Раны оказались смертельными. Захарченко скончался в больнице

Как информирует телеграм-канал Inside Donetsk, источник близкий к следствию сообщил, что вероятнее всего, сдетонировало самодельное взрывное устройство внутри кафе "Сепар". На месте происшествия, по состоянию на 18:50 поражающих элементов не обнаружено. По предварительной информации самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование.

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Украина

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