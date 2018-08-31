Политика Вместе с Захарченко убит его соратник "Ташкент"

2018-09-01 07:00 360

 

Известно, что на данный момент боевики обсуждают контроль ситуации в "ДНР"

Российские СМИ сообщают, что вместе с главарем боевиков "ДНР" погиб раненный во время взрыва его соратник, "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент".

"Тимофеев по прозвищу "Ташкент" был ближайшим соратником Александра Захарченко, который также погиб в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент боевики обсуждают контроль ситуации в "ДНР".

Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Российские СМИ также сообщили, что в результате взрыва ранения получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Так называемые "правоохранители" самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов", которые, вероятно, причастны к покушению на Захарченко. Но в СБУ эту информацию не подтвердили.

В ОРДО в убийстве подозревают охранника Захарченко, в то же время МИД РФ обвиняет "киевский режим". Подробнее об убийстве Захарченко читайте в нашем материале.

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