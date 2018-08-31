Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты

Ситуация в экономике Украины стабилизируется и соответственно в бюджете на 2019 год будет предусмотрено повышение пенсий и минимальной заработной платы для населения.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Павла Розенко.
По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте бюджете повышение соцстандартов.
«Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий», – заявил вице-премьер.
Розенко уверяет, что государственная смета формируется с реальными экономическими показателями.
«Бюджет будет правдивым», – подчеркнул вице-премьер.