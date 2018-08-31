Украина Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты

2018-09-01 09:00 327

 

Ситуация в экономике Украины стабилизируется и соответственно в бюджете на 2019 год будет предусмотрено повышение пенсий и минимальной заработной платы для населения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Павла Розенко.

По его словам, правительство уже предусмотрело в проекте бюджете повышение соцстандартов.

«Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий», – заявил вице-премьер.

Розенко уверяет, что государственная смета формируется с реальными экономическими показателями.

«Бюджет будет правдивым», – подчеркнул вице-премьер.

Еще по теме

Рева рассказал о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

2018-08-28 17:04 10014

Что делать, если нет денег платить за газ: Розенко дал четкий ответ

2018-08-27 18:30 22095

Украинцам сообщили интересную новость об августовских пенсиях

2018-08-15 19:30 1851

В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии

2018-08-13 17:30 786

Еще новости в разделе "Украина"

Убийство Захарченко: из Донецка никого не выпускают, в городе усиленный контроль

2018-09-01 11:00 285

Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты

2018-09-01 09:00 327

Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 21:41 882

СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко

2018-08-31 19:48 1083
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Убийство Захарченко: из Донецка никого не выпускают, в городе усиленный контроль 2018-09-01 11:00 285
Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты 2018-09-01 09:00 327
Стало известно, чем взорвали главаря "ДНР" Захарченко 2018-08-31 21:41 882
СМИ узнали новые обстоятельства гибели главаря "ДНР" Захарченко 2018-08-31 19:48 1083

Лента

12:00 При подрыве Захарченко погибли два человека
11:30 В МИД Украины ответили на обвинения России в убийстве Захарченко
11:00 Убийство Захарченко: из Донецка никого не выпускают, в городе усиленный контроль
11:00 Кто убил Захарченко: СБУ озвучила две версии
10:30 Агент: У Милевского все больше возникает желание вернуться в Украину
10:00 РосСМИ сообщили, кто заменит ликвидированного Захарченко
09:00 Розенко назвал дату, когда вырастут пенсии и зарплаты
видео 07:30 Кто убил Захарченко: появились новые подробности ликвидации террориста
07:20 Убийство главаря «ДНР» может быть инсценировкой
07:00 Вместе с Захарченко убит его соратник "Ташкент"