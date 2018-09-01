Украина Гриневич сообщила, когда напечатают учебники для школьников

2018-09-01 14:30 123

Учащимся 10 класса министр образования предлагает пока воспользоваться электронными версиями учебников.

Учебники, которые не успели напечатать к началу учебного года, для 1 класса будут готовы в конце сентября - начале октября, для 10 - в начале ноября. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич, пишет Громадське в субботу, 1 сентября.

Министр отметила, что в сентябре первоклассники преимущественно не будут работать с учебниками, потому что у них примерно месяц уйдет на период адаптации к новым условиям жизни.

Учащимся 10 класса министр образования предлагает пока воспользоваться электронными версиями учебников.

"Все можно загрузить в электронной библиотеке. Мы впервые ее сделали", - сказала Гриневич.

Насчет учебников для 5 класса, с которыми также были задержки, Гриневич сказала: "Большинство уже есть".

В целом МОН печатает 18,5 млн учебников для первого, пятого и десятого классов.

Ранее сообщалось, что украинские первоклассники начнут учебу без учебников.

Также в Минобразования рассказали, чем заменят табель для первоклассников.