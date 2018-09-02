Политика В Минобороны Украины заявили, что разоблачили провокацию пранкеров и послали их "в соответствующем направлении"

2018-09-02 11:00 207

Российские пранкеры ночью пытались выведать информацию по поводу убийства Захарченко у министра обороны Украины Полторака.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Пранкеры позвонили Министру обороны Степану Полтораку в полночь 2 сентября. Они сфабриковали голоса известных людей, а также просили Полторака высказаться по поводу последних событий в зоне ООС. Очевидно, имеется в виду убийство Александра Захарченко в Донецке 31 августа.

В Минобороны отмечают, что звонившие хотели переложить ответственность за события в Донецке на украинских военных. Также сообщается, что пранкеров сразу же разоблачили и "отправили в соответствующем направлении" на "понятном для них языке".

Напомним, в Донецке задержали четверых из 14 подозреваемых в убийстве Захарченко.