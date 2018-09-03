Украина На Архиерейском соборе в Стамбуле принято решение по украинской автокефалии

2018-09-03 10:44 147

Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

Как сообщает "Громадське", такое решение было принято на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле.

На Соборе рассматривался вопрос, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автономию, автокефалию церкви, которая об этом просит.

Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения, был утвердительным.

По данным СМИ, процедура предоставления Томоса может занять до одного месяца, поскольку все деяния этого Собора должны быть зафиксированы и утверждены синодом.

Напомним, архиерейский собор Константинопольской церкви начался 1 сентября и продлится до 3 числа. Главной темой Собора является предоставления украинской Православной церкви автокефалии. Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса.

Еще по теме

Вселенский патриарх Варфоломей заявил Кириллу о намерении дать Украине автокефалию

2018-08-31 21:55 621

Повернення в голубу лагуну: митрополита Епіфанія та архієпископа Агапіта спіймали в Венеції

2018-08-13 11:43 939

Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви

2018-08-05 14:00 1281

Стало известно, когда Украина получит Томос о единой поместной автокефальной церкви

2018-08-01 09:12 1782

Еще новости в разделе "Украина"

Что будет с курсом доллара осенью - стали известны прогнозы и планы Нацбанка

2018-09-03 11:12 1374

На Архиерейском соборе в Стамбуле принято решение по украинской автокефалии

2018-09-03 10:44 147

Школьное перемирие: на Донбассе ранены восемь украинских солдат

2018-09-03 09:43 147

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-09-03 08:42 471671
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Что будет с курсом доллара осенью - стали известны прогнозы и планы Нацбанка 2018-09-03 11:12 1374
На Архиерейском соборе в Стамбуле принято решение по украинской автокефалии 2018-09-03 10:44 147
Школьное перемирие: на Донбассе ранены восемь украинских солдат 2018-09-03 09:43 147
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-09-03 08:42 471671

Лента

11:45 После поражения от Карпат Александр Хацкевич объявил, что уходит в отставку
11:12 Что будет с курсом доллара осенью - стали известны прогнозы и планы Нацбанка
10:44 На Архиерейском соборе в Стамбуле принято решение по украинской автокефалии
10:11 Китай, Индия, РФ - названы страны-лидеры по смертности от алкоголя
09:43 Школьное перемирие: на Донбассе ранены восемь украинских солдат
09:10 В ЕС ввели запрет на галогенные лампы - с 1 сентября в продаже только светодиодные
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Лоукостер WizzAir в 2019 году значительно увеличит число мест на рейсах из Украины
15:00 Япония подняла в воздух четыре истребителя из-за авиации РФ на границе
14:30 Все КПВВ в Донецкой области работают в обе стороны - пограничники