Украина На Архиерейском соборе в Стамбуле принято решение по украинской автокефалии

2018-09-03 10:44 147

Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

Как сообщает "Громадське", такое решение было принято на Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле.

На Соборе рассматривался вопрос, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автономию, автокефалию церкви, которая об этом просит.

Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения, был утвердительным.

По данным СМИ, процедура предоставления Томоса может занять до одного месяца, поскольку все деяния этого Собора должны быть зафиксированы и утверждены синодом.

Напомним, архиерейский собор Константинопольской церкви начался 1 сентября и продлится до 3 числа. Главной темой Собора является предоставления украинской Православной церкви автокефалии. Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса.