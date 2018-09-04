Украина Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто

2018-09-04 15:14 96

Начальника одного из управлений центрального аппарата Нацполиции Украины задержали во время получения 2 тысяч долларов взятки за предоставление информации о местонахождении угнанного автомобиля.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, правоохранители в ходе расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, разоблачили и задержали начальника одного из управлений центрального аппарата Национальной полиции.

Указанный чиновник за предоставление ответа на официальный запрос о наличии транспортного средства в розыске и установлении его места нахождения, по предварительному сговору с посредником, требовал и получил от владельца похищенного транспортного средства неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых задержанным будет сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступления чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.