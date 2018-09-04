Украина Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто

2018-09-04 15:14 96

Начальника одного из управлений центрального аппарата Нацполиции Украины задержали во время получения 2 тысяч долларов взятки за предоставление информации о местонахождении угнанного автомобиля.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, правоохранители в ходе расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, разоблачили и задержали начальника одного из управлений центрального аппарата Национальной полиции.

Указанный чиновник за предоставление ответа на официальный запрос о наличии транспортного средства в розыске и установлении его места нахождения, по предварительному сговору с посредником, требовал и получил от владельца похищенного транспортного средства неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых задержанным будет сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступления чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Еще по теме

Убийцей патрульного оказался Поярков - установлена личность харьковского стрелка

2018-08-21 12:15 1797

При обыске у убийцы харьковского копа найдена его мертвая жена и много оружия

2018-08-21 11:14 1668

фото Обнародовано фото неизвестного, который расстрелял патрульного у горсовета Харькова

2018-08-20 14:45 1758

видео У Авакова раскрыли подробности перестрелки в Харькове, в которой погиб полицейский

2018-08-20 13:15 756

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве изменился формат работы скорой помощи: важная информация

2018-09-04 16:30 21

С 4 по 6 сентября в Киеве отключат холодную воду - полный список адресов

2018-09-04 15:46 87

Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто

2018-09-04 15:14 96

КАРТА Прогноз погоды на неделю: синоптики обещают грозовые дожди и жару до +29°C

2018-09-04 13:44 171
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве изменился формат работы скорой помощи: важная информация 2018-09-04 16:30 21
С 4 по 6 сентября в Киеве отключат холодную воду - полный список адресов 2018-09-04 15:46 87
Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто 2018-09-04 15:14 96
КАРТА Прогноз погоды на неделю: синоптики обещают грозовые дожди и жару до +29°C 2018-09-04 13:44 171

Лента

16:30 В Киеве изменился формат работы скорой помощи: важная информация
15:46 С 4 по 6 сентября в Киеве отключат холодную воду - полный список адресов
15:14 Работника главка Нацполиции поймали на вымогательстве денег за поиски угнанного авто
14:45 До конца сентября Украина полностью прекратит сотрудничество и дружбу с РФ, - Порошенко
14:16 Стало известно, зачем в Киев на три дня прилетает глава МИД Норвегии
КАРТА 13:44 Прогноз погоды на неделю: синоптики обещают грозовые дожди и жару до +29°C
13:15 Ежегодно миллион украинцев бегут из страны в поисках хороших зарплат, - МИД
12:43 Великобритания поставила точку в вопросе Brexit - выйдет из ЕС 29 марта 2019 года
12:14 Стало известно, о чем Порошенко расскажет 26 сентября на заседании Генассамблеи ООН
документ 11:42 Стало известно, почему сегодня была закрыта станция метро "Политехнический институт"