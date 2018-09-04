Украина Новые правила вступления в ВУЗы в 2019 году – МОН

2018-09-04 18:30 234

Министерство образования и науки представило новые условия для желающих поступить в ВУЗы в 2019 году. Документ выставлен для общественного обсуждения на сайте министерства.

В первую очередь, в документе предполагается, что в 2019 году для вступления в ВУЗ будут принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Сертификат 2017 года также можно будет подать, за исключением оценок по иностранным языкам.

В 2019 году предполагается запустить механизм, согласно которому, в медицинские и педагогические ВУЗы будут зачислять абитуриентов, которые в дальнейшем захотят работать в селах. При поступлении они заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или ПГТ.

Для поступления на специальности с особенно высоким уровнем общественной ответственности («Педиатрия», «Медицина, «Стоматология», "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения"), будет установлен минимальное количество проходных баллов.

Введенный в 2018 году фиксированный перечень конкурсных предметов для поступления после 11 классов на бакалавра будет оставлен и на 2019 год. Также в документе указано, что распространение льгот для участников боевых действий не только на участников АТО/ООС, но и на всех абитуриентов этой категории.

Впервые в этом году предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО. Однако чтобы защитить бюджетные места на младшего специалиста, по которому последний набор в системе высшего образования будет именно 2019 года, вступление на младшего бакалавра в следующем году будет только на небюджетные конкурсные предложения.

Важным нововведением стало то, что для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности "Экономика" и специальностям отрасли знаний "Управление и администрирование" надо будет подавать сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе. А для поступления на базе младшего специалиста на бакалавра или магистра медицинского направления обязательным будет сертификат о сдаче Лицензионного интегрированного экзамена Крок М.