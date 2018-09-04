Украина В Минсоцполитики объяснили, как рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии

2018-09-04 19:30 252

Пенсионные выплаты будут повышаться вместе с минимальной заработной платы. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Одним из главных достижений пенсионной реформы является запуск механизма автоматического осовременивание пенсий. Каждый год пенсии автоматически пересчитываются по единой формуле: 50% роста инфляции плюс 50% роста средней заработной платы. На полученный по этой формуле процент будут повышены пенсии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Минсоцполитики отметили, что рост минимальной зарплаты предоставит возможность провести следующий этап детенизации экономики.

"Детенизации доходов напрямую повлияет на рост фонда оплаты труда, как это произошло после увеличения минимальной зарплаты вдвое, и создаст ресурс для повышения пенсий. Также, увеличение минимальных зарплат способствует росту уровня средних зарплат. Единственное влияние на инфляционные процессы будет происходить из-за увеличения покупательской способности граждан, что является положительным эффектом в виде дополнительного спроса и роста объемов производства, а следовательно и роста экономики", - заявили в Министерстве.