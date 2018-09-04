Украина Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона

2018-09-04 19:00 372

В этом году украинцам уже выдали вдвое меньше субсидий, чем в прошлом, ввели реестр для избавления от двойников и готовят еще нововведения



В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства. Сайт "Сегодня" разобрался, что происходит с субсидиями в Украине, почему количество их получателей сокращается и каких изменений ждать в скором будущем.

Что происходит с субсидиями

С 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы. Тогда субсидии потеряли люди, которые были собственниками автомобилей младше пяти лет, те, у которых площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м и многие другие. В общем, из-за таких изменений субсидий лишился каждый 5-6 получатель.

"Полным ходом используются новые имущественные критерии, которые были утверждены в мае этого года. Которые предусматривают невозможность получения субсидии теми, у кого в собственности есть квартира, площадью больше, чем 120 кв. м, дом, площадью больше 200 кв. м, автомобиль, моложе 5 лет, разовые покупки на сумму более 50 тыс.", – отмечает в комментарии "Сегодня" Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента.

Эксперт добавляет, что такой отбор привел и к уменьшению объемов выплат субсидий.

"Имущественные цензы отсекли большое количество людей, которые получали субсидии до этого. Отсекли именно тех, у кого большая площадь жилья. А раз большая площадь, соответственно и на порядок больше была сумма государственной помощи. Убрав этих людей, суммы субсидий еще уменьшились", – говорит Никончук.

Cистему предоставления субсидий в Украине пытаются реформировать семимильными шагами, с каждым разом все больше и больше сокращая количество получателей. И вот, на прошлой неделе появилась новость о том, что с 1 октября субсидии отменят для тех, у кого нет газового счетчика. Спустя какое-то время стало известно, что такое постановление действительно получило одобрение профильного комитета в Раде, но было снято с рассмотрения самим Кабмином.

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время, как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

Почему сокращается количество субсидиантов

На летний период количество людей, которые получают субсидии, сезонно сокращается. Ведь основной расход населения на оплату ЖКХ – это оплата отопления.

"В многоквартирных домах – это тепло и горячая вода, а в частных домах – газ. Если их используется значительно меньше, значит и затрат на коммунальные услуги значительно меньше, а значит и сумма компенсации, которая выплачивается, может быть меньше или ее вообще может не быть. Потому ваши расходы будут ниже 15% по отношению к вашим доходам", – поясняет специфику начисления субсидий экономический эксперт Борис Кушнирук.

Из данных Госстата видно, что в Украине постепенно растут зарплаты. А уровень доходов – определяющий фактор для получения госпомощи.

"Второй фактор – это то, что в Украине растут зарплаты. А соответственно, если зарплаты растут, то количество тех, кто может обратиться с субсидиями, сокращается", – говорит Кушнирук.

К тому же, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

"Система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", – говорит чиновник и признается, что пока реестр работает с перебоями.

Эксперты также уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.

"Одни и те же люди получали субсидии в двух разных местах, и таких оказалось десятки тысяч, хотя я думаю, что их значительно больше. Представьте себе, что есть люди, которые имеют доходы больше, чем те, которые позволяют право на субсидию. Я всегда привожу в пример авто. Люди, у которых евробляхи, – у них же по факту нет этих авто. И таких людей, по разным оценкам, 500 тыс. Формально, они не являются собственниками и ничего не покупали, то есть формально они могут прийти и получить субсидию. И я абсолютно уверен, что подавляющее большинство так и делает. Потому что если человек пытается обмануть государство, не платя налоги при завозе авто, то почему бы не обмануть государство и еще получить средства по субсидиям?", – заявил Кушнирук.

Экономист также добавляет, что ежемесячные траты на авто составляют в среднем около 120 долларов, и это, если считать по минимуму – заправка, замена масла и т.д., а не серьезные поломки и ремонт. По его мнению, владельцы тех же евроблях обворовывают государство и не должны получать субсидии, но для этого нужно, чтобы социальные службы наконец-то начали проверять, действительно ли человек имеет право получать субсидию.

"Получается, если люди могут позволить себе такие расходы, почему они не могут платить деньги за коммунальные услуги в полном объеме? У нас часто получают субсидии те, кто не должен. И это существенная проблема, потому что мы обираем тех, кто больше нуждается в этих выплатах. Сам факт сокращения тех, кто получает субсидию – это нормальный процесс. И я убежден, что он еще не завершен", – добавил Кушнирук.

В свою очередь, Андрей Никончук добавляет, что в Минсоцполитики и дальше продолжают урезание количества субсидиантов. Они изучают данные, проверяют покупки населения на большие суммы и отсеивают таких людей из реестра.

"Сейчас в Минсоцполитики еще больше все проверяют, изучают данные, проверяют, кто делал или не делал покупки на большие суммы. Они могут проверить, определить по идентификационному коду, по карточке, что оплата была – и выкидывают из системы. Но если вы рассчитаетесь наличными, вас никто не идентифицирует", – отметил Никончук.

Что будет с началом отопительного сезона

Отопительный сезон всегда приносит с собой много сюрпризов, и, как правило, не особо приятных, например – увеличение цены на газ. Так, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%.

Соответственно, если растут цены на голубое топливо, увеличится и количество тех, кому нужна субсидия.

"С началом отопительного сезона нужно будет повышать тарифы на газ и на тепло. Поэтому они (правительство, – ред.) могут испугаться принимать жесткие меры. Учитывая, что количество людей, которые будут реально нуждаться в субсидии – возрастет. Они будут бояться того, что могут задеть значительную часть населения, которая может начать выступать против них", – говорит Кушнирук.

Это подтверждает и Андрей Никончук, который говорит, что с увеличением цены на газ появится новая волна людей, нуждающихся в компенсации от государства.

"Если цена газа не будет повышаться, могут еще придумать какие-то критерии, благодаря которым количество субсидиантов сократится. Если цена газа увеличится, то опять добавится большая волна тех, кто не сможет платить. Многие сейчас на пограничном состоянии, а в этом случае однозначно уже не смогут платить – это динамичный процесс", – подытожил эксперт.

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