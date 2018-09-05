Украина фото Титановая катастрофа в Армянске: Стало известно, чем, когда и как был отравлен воздух в оккупированном Крыму

2018-09-05 10:13 297

Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах города на две недели объявили каникулы.  В воздухе эксперты обнаружили опасную концентрацию сернистого газа. Из города уже эвакуировали пять тысяч детей, улицы срочно обеззараживают специальным содовым раствором.

Впервые жители Армянска ощутили резкий запах на улице днем 25 августа. В тот же день они стали жаловаться на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Кроме того, автомобили на улице покрылись похожим на ржавчину, но маслянистым налетом. Такой же налет стал появляться на бытовой технике в квартирах. Жители Армянска предположили, что загрязнение воздуха могло произойти из-за сбоев в работе местного титанового завода Крымский титан.

По данным СМИ, 29 августа три предприятия, расположенные неподалеку Армянска - Крымский содовый завод, АО Бром и ООО Титановые инвестиции - заявили о своей непричастности к выбросам на севере Крыма.

Только 30 августа в крымском управлении Роспотребнадзора сообщили, что по предварительным данным исследований, "причиной выпадения вещества являются испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые Инвестиции. Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе".

31 августа, коммунальные службы Армянска провели дезинфекцию: обрабатывали улицы содовым раствором, обеззараживали классы школ. Началась эвакуация детей - собирались вывезти около 2,4 тысяч школьников и 1,5 тысяч дошкольников и первоклассников.

Ранее стало известно, что завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы.

Еще по теме

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет

2018-09-05 13:44 21

На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников

2018-09-05 12:43 102

Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму

2018-09-05 11:42 162

В Крыму началась эвакуация детей из-за экологических проблем - Чубаров

2018-09-04 21:00 576

Еще новости в разделе "Украина"

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет

2018-09-05 13:44 21

На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников

2018-09-05 12:43 102

Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев

2018-09-05 12:15 123

Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму

2018-09-05 11:42 162
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет 2018-09-05 13:44 21
На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников 2018-09-05 12:43 102
Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев 2018-09-05 12:15 123
Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму 2018-09-05 11:42 162

Лента

13:44 У Гройсмана уверяют, что угрозы "титанового отравления" в Херсонской области нет
13:16 В Instagram и Facebook произошел наиболее масштабный сбой за последнее время
12:43 На админгранице с оккупированным Крымом зафиксированы случаи отравления пограничников
12:15 Осужденный за похищения и пытки майдановцев пошел на сделку - отсидит менее 2 месяцев
11:42 Киев сообщил в ООН, ОБСЕ, ВОЗ о масштабных выбросах отравляющих веществ в Крыму
11:14 Гривна быстро дешевеет - Нацбанк обновил курсы основных валют
КАРТА 10:41 Что сейчас происходит в зоне ООС - на Донбассе применили ракетные комплексы
фото 10:13 Титановая катастрофа в Армянске: Стало известно, чем, когда и как был отравлен воздух в оккупированном Крыму
09:40 Гройсман заявил, что повышение тарифов на газ в октябре неизбежно
видео 09:12 Спикер Рады Парубий в прямом эфире напомнил вкладе Гитлера в развитие демократии