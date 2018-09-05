Украина фото Титановая катастрофа в Армянске: Стало известно, чем, когда и как был отравлен воздух в оккупированном Крыму

2018-09-05 10:13 297

Завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах города на две недели объявили каникулы. В воздухе эксперты обнаружили опасную концентрацию сернистого газа. Из города уже эвакуировали пять тысяч детей, улицы срочно обеззараживают специальным содовым раствором.

Впервые жители Армянска ощутили резкий запах на улице днем 25 августа. В тот же день они стали жаловаться на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Кроме того, автомобили на улице покрылись похожим на ржавчину, но маслянистым налетом. Такой же налет стал появляться на бытовой технике в квартирах. Жители Армянска предположили, что загрязнение воздуха могло произойти из-за сбоев в работе местного титанового завода Крымский титан.

По данным СМИ, 29 августа три предприятия, расположенные неподалеку Армянска - Крымский содовый завод, АО Бром и ООО Титановые инвестиции - заявили о своей непричастности к выбросам на севере Крыма.

Только 30 августа в крымском управлении Роспотребнадзора сообщили, что по предварительным данным исследований, "причиной выпадения вещества являются испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые Инвестиции. Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе".

31 августа, коммунальные службы Армянска провели дезинфекцию: обрабатывали улицы содовым раствором, обеззараживали классы школ. Началась эвакуация детей - собирались вывезти около 2,4 тысяч школьников и 1,5 тысяч дошкольников и первоклассников.

Ранее стало известно, что завод Крымский титан приостанавливает производство в связи с загрязнением воздуха в городе Армянск. В предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы.