Украина Гривна быстро дешевеет - Нацбанк обновил курсы основных валют

2018-09-05 11:14 198

Украинская валюта продолжает стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро. Падение курса неминуемо тянет за собой подорожание бензина, а также почти всех товаров и услуг, поскольку наша экономика крепко подвязана к доллару.

Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на среду, 5 сентября.

По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость увеличилась на 12 коп. и составила 28,49 грн. Евровалюта осталась на прежнем уровне и составила 32,94 грн.

А вот российский рубль немного упал в цене - до 0,417 грн. Наиболее вероятной причиной последнего стали введенные ранее американские санкции.