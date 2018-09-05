Украина Гривна быстро дешевеет - Нацбанк обновил курсы основных валют

2018-09-05 11:14 198

Украинская валюта продолжает стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро. Падение курса неминуемо тянет за собой подорожание бензина, а также почти всех товаров и услуг, поскольку наша экономика крепко подвязана к доллару.

Нацбанк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на среду, 5 сентября.

По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день его стоимость увеличилась на 12 коп. и составила 28,49 грн. Евровалюта осталась на прежнем уровне и составила 32,94 грн. 

А вот российский рубль немного упал в цене - до 0,417 грн. Наиболее вероятной причиной последнего стали введенные ранее американские санкции.

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