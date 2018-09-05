Украина Вспышка менингита в Закарпатье - умерла восьмилетняя девочка

2018-09-05 15:46 225

В результате менингококковой инфекции областной инфекционной больнице Закарпатья скончалась восьмилетняя девочка из села Порошково. Еще один ребенок с тяжелой генерализованной формой находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает региональный Центр здоровья, ребенок умер в ночь на 1 сентября.

По словам главного врача Закарпатской областной инфекционной больницы Михаила Поляка, еще 10 жителей села Порошково находятся на лечении, шесть больных имеют локализованную форму – назофарингит и трое являются носителями этого заболевания. Состояние пациентов стабильное, прогноз на выздоровление – оптимистический.

Сейчас, по данным пресс-центра, специалисты провели эпидобследование очага по месту жительства больных. Также принят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и предотвращению распространения заболевания в Перечинском районе.

"Сейчас ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией в районе остается контролируемой и стабильной", – заверили в пресс-центре.