Украина Супрун призывает украинцев стать вегетарианцами

2018-09-06 17:30 330

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, поможет вегетарианство в похудении. Об этом она написала на странице в Facebook.

Вегетарианство стало образом жизни для многих людей. Его основа - исключение из рациона мяса животных. Существуют и более суровые виды вегетарианских диет - веганство. Его сторонники отказываются от большого количества продуктов животного происхождения. Около 7 лет назад начала распространяться ложная информация о том, что ВОЗ признало вегетарианство болезнью.

"Должным образом спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний. Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для людей всех этапах жизненного цикла", - рассказывает врач.

Растительная пища является полноценной пищу. Однако она должна быть подобрана тщательно. Такой способ питания - это не только отказ от мяса и продуктов животного происхождения. С правильным растительным рационом и полноценной заменой животного белка растительным можно уменьшить риск появления многих заболеваний. Если же вы не едите мяса, впрочем компенсируете это малопитательных едой - ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно.

"Если хотите начать такую ​​диету - подходите к этому разумно и взвешенно. Начинайте медленно и постепенно убирать мясо или другие продукты животного происхождения из своего рациона. Если не очень любите фрукты или овощи - это может стать проблемой. Обязательно консультируйтесь со своим врачом ", - добавляет Супрун.