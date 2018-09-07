Украина фото Киберполиция нашла мошенников, продававших фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons

2018-09-07 11:12 219

Сотрудники Департамента киберполиции установили организатора и лиц, причастных к созданию и функционированию сайтов по продаже фальшивых билетов на концерт американской группы Imagine Dragons в Киеве и Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

"Установлены организатор и все лица, причастные к созданию и деятельности сайтов по продаже фейковых билетов на ImagineDragons в Украине и FIFA2018 в РФ", − сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Напомним, 31 августа многие фанаты не смогли попасть на концерт Imagine Dragons из-за фальшивых билетов.

На входе в НСК Олимпийский образовалась огромная очередь. Средняя стоимость билетов составляла 2000 гривен. Некоторые пострадавшие на месте писали заявления в полицию.