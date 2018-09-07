Украина ВАЖНО! Украинцам увеличат размер выплат по больничному

2018-09-08 12:00 183

 

В Украине из-за роста минимальной заработной платы средний размер больничных повысят на 34%. Об этом сообщили в Фонде социального страхования, передает etcetera.

РАЗМЕР выплат будет зависеть от трудового стажа. 100% средней заработной платы во время болезни получат те, кто проработал восемь и более лет или имеет льготы. 70% — чей стаж составляет от пяти до восьми лет. Сотрудникам, работающим от трех до пяти лет, насчитают 60% средней зарплаты.

Меньше всего получат выплат по больничному листу молодые сотрудники, проработавшие менее трех лет. Размер их пособия составит 50%.

РАНЕЕ сообщалось, что до конца года в Украине планируют создать электронный реестр больничных, чтобы свести к минимуму коррупционные схемы.

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