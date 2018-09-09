Украина Порошенко: Теперь снайпер на фронте будет получать 20 тысяч

2018-09-09 11:30 156

После решения Совета нацбезопасности и обороны от 6 сентября снайпер на фронте будет получать 20 тысяч гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу, передает Интерфакс-Украина.

По словам президента, изменилась сама система оплаты труда украинских военнослужащих.

Так, отметил Порошенко, в 2014 году мобилизованный военный получал 600 грн в месяц, и ему надо было отслужить три месяца, чтобы получать 2000 грн.

"Сколько снайпер будет получать сейчас, после реализации позавчерашнего решения Совета национальной безопасности и обороны на фронте? 20 тысяч гривен. 10 тысяч гривен - минимальная как солдата, и 10 тысяч - доплата за участие в операции объединенных сил. 600 грн и 20 тысяч грн - это масштаб изменений, которые произошли в стране", - сказал он.

Порошенко также подтвердил, что в этом году власти примут решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн.

"Четыре года назад минимальная заработная плата была 1000-1200 грн. Затем мы решили революционно с 1600 поднять до 3200. Это было в прошлом году. В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это невиданный рост зарплаты", - отметил президент.

Однако, по его словам, это делается не перед выборами.

"Мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы - у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что на сегодня растет и средняя заработная плата, и когда она достигнет 12-15 тысяч грн за счет повышения эффективности труда, когда люди получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.

6 сентября Порошенко во время заседания СНБО выступил за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, а также за надлежащее обеспечение оружием Вооруженных сил Украины.

В этот же день СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета страны на 2019 год, в целом на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.