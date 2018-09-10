Украина Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны

2018-09-10 14:00 324

 

Президенту Украины Петру Порошенко предложили внести изменения в закон "О Государственном Гимне Украины" и заменить все слова "еще" в первом куплете на "уже".

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины.

"Считаю необходимым заменить все слова "Еще" на "Уже" в первом куплете гимна Украины в связи с негативным ожиданиям будущего, которое закладывается в вышеупомянутом куплете. Государственный Гимн Украины изучают по школьной программе дети, которые являются будущим нашего народа”, - говорит автор инициативы Кирилл Тулин.

Согласно его предложению, первый куплет гимна должен звучать так:

Вже не вмерла України, ні слава, ні воля,

Вже нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Петиция зарегистрирована на сайте 7 сентября. По состоянию на воскресенье, 9 сентября, она собрала только шесть подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения ее главой государст

Отметим, подобные петиции уже неоднократно регистрировались на сайте президента.

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