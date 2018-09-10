Украина ВАЖНО! "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: как изменились цены

2018-09-10 19:30 285

 

Публичное акционерное общество "Укрпошта" в соответствии с решением Национальной комиссии, повысило тарифы на доставку писем на 40% с 10 сентября 2018 года.

Об этом пишет "Интерфакс Украина". Согласно решению НКРСИ, опубликованному в газете "Урядовый курьер" в понедельник, тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября 2018 года, второй - с 1 января 2019 года.

Сообщается, что с понедельника, 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в частности за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн.

Также отмечается, что повышена стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

Как сообщает издание, второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает увеличение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине соответственно.

К слову, тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпошта Стандарт" не изменяются.

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