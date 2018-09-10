Украина Синоптики рассказали, когда в Украине утихнут дожди

2018-09-10 13:18 162

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины, кроме запада и крайнего востока, будет определять циклон, ожидается значительный рост атмосферного давления.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что ночная температура почти не изменится, дневная – немного повысится.

11 сентября по всей стране, кроме запада и крайнего востока, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами прогнозируются грозы. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 17°; днем 20-25°, в восточной части, на севере Левобережья и в Закарпатье до 28°.

В Киеве - небольшой дождь; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

Сообщается, что 12 сентября в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 22-27°, на востоке страны и Закарпатье до 30°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.