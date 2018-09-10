Украина ВАЖНО! Порошенко увеличил сроки призыва в армию

2018-09-11 00:01 147

Осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 10 сентября.

Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года", – говорится в сообщении.

В Украине призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовке и которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Напомним, 6 сентября Петр Порошенко поручил повысить зарплаты военным минимум на 30% и потребовал обеспечить армию вооружением. Об этом он сказал ходе заседания СНБО.