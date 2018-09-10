Украина ВАЖНО! Порошенко увеличил сроки призыва в армию

2018-09-11 00:01 147

 

Осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 10 сентября.

Им вносятся изменения в предыдущий указ от 15 февраля. Согласно документу, осенний призыв распространится еще на один месяц и продлится с октября по декабрь 2018 года.

"Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года", – говорится в сообщении.

В Украине призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовке и которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Напомним, 6 сентября Петр Порошенко поручил повысить зарплаты военным минимум на 30% и потребовал обеспечить армию вооружением. Об этом он сказал ходе заседания СНБО.

Еще по теме

Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны

2018-09-10 19:00 726

Порошенко: Теперь снайпер на фронте будет получать 20 тысяч

2018-09-09 11:30 636

В ЕС совсем не оценили инициативу Порошенко срочно изменить Конституцию

2018-09-07 13:14 936

Экологическая катастрофа в Крыму: Порошенко предложил перевезти детей в Херсонскую область

2018-09-06 20:30 894

Еще новости в разделе "Украина"

ВАЖНО! Порошенко увеличил сроки призыва в армию

2018-09-11 00:01 147

Синоптики рассказали, когда в Украине утихнут дожди

2018-09-10 20:00 480

ВАЖНО! "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: как изменились цены

2018-09-10 19:30 399

Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны

2018-09-10 19:00 726
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

ВАЖНО! Порошенко увеличил сроки призыва в армию 2018-09-11 00:01 147
Синоптики рассказали, когда в Украине утихнут дожди 2018-09-10 20:00 480
ВАЖНО! "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: как изменились цены 2018-09-10 19:30 399
Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны 2018-09-10 19:00 726

Лента

ВАЖНО! 00:01 Порошенко увеличил сроки призыва в армию
22:00 Турнирная таблица, календарь и все результаты матчей группы В1 Лиги Наций, где играют Украина, Чехия и Словакия
21:30 Польша: украинские студенты не собираются возвращаться на родину
21:00 «Химические заводы Крыма – пороховая бочка» – Лиев
20:30 Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в Украине к концу недели
20:00 Синоптики рассказали, когда в Украине утихнут дожди
ВАЖНО! 19:30 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: как изменились цены
19:00 Украинцы снова призвали Порошенко изменить гимн страны
18:30 Выглядит как старушка: новое фото Лорак раскритиковали
видео 18:00 "Посажу всех на три года! Я вам не Путин!" Жириновский избил участника митинга в Москве