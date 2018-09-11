Украина фото Новый рекорд самолета "Мрия". Есть беспосадочный перелет в США

2018-09-11 11:20 123

Вчера, 10 сентября, украинский гигант Антонов Ан-225 "Мрия" без остановок долетел до США. Это самое большое расстояние, которое приходилось преодолевать самолету-гиганту. Об этом в Facebook написал Виталий Трубников.

"Экипаж украинского самолета Антонов Ан-225 "Мрия" выполнил непрерывный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье США в Международный аэропорт Окленда продолжительностью 13 часов на расстояние 9 800 км. Затем самолет отправится на Гаваи и остров Гуам", - написал Трубников.

На счету "Мрии" более 200 рекордов, зафиксированных Международной авиационной федерацией и Книгой рекордов Гиннесса. В частности, в 2001 году гигант побил абсолютный рекорд грузоподъемности, подняв 253,8 т груза на высоту 10 700 м.