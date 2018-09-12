Украина Украинцы смогут легализовать свои дачные и частные дома

2018-09-12 10:31 135

В Украине заработал механизм строительной амнистии для дачных и частных домов, которые были построены без разрешительных документов.

Об этом сообщает UBR.

Вступил в силу приказ Минрегионстроя об утверждении Порядка обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов. Это означает, что украинцы уже могут готовить документы для узаконивания своих самовольных строек.

Строительная амнистия распространяется на объекты незначительного класса последствий:

индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года;

здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Для амнистирования такой недвижимости необходимы:

заявление о принятии объекта в эксплуатацию (при наличии совладельцев земельного участка/указанного объекта подписывают тоже),

один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации,

отчет о проведении технического обследования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 5 раздела II Порядка),

а также заверенные в установленном порядке копии:

документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на которой размещен объект;

технического паспорта с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта (с отметкой в случаях, предусмотренных пунктом 5 раздела II Порядка). При этом, технические паспорта, составленные до вступления в силу настоящего Порядка, представляются при условии проставления в них соответствующей отметки о проведении их технического обследования.

Следует отметить, что местоположение объекта должно быть согласовано местным органом градостроительства и архитектуры.

Амнистирование недвижимости будет осуществляться по довольно простой процедуре. После подачи необходимых документов и заявления в орган государственного архитектурного надзора, они будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней и принято решение о принятии объекта в эксплуатацию. При этом штрафные санкции за самовольное строительство и эксплуатацию таких объектов владельцев/пользователей земельных участков применяться не будут.

Многим еще и территориально будет удобнее пройти процедуру. Ведь по Украине уже работает 100 вновь созданных органов архстройконтроля, которые были образованы местным самоуправлением и получили от ГАСИ полномочия в рамках децентрализации. Поэтому жители соответствующих населенных пунктов смогут непосредственно обращаться в местные инспекции и не ехать в Госархстройинспекцию или ее территориальные органы.