Украина Полиция может обязать обидчика покинуть квартиру как по своей инициативе, так и по заявлению пострадавшего лица

2018-09-12 18:30 249

 

Полиция может обязать обидчика покинуть квартиру как по своей инициативе, так и по заявлению пострадавшего лица

В Украине вступил в силу приказ МВД, который позволяет полицейским в ситуациях домашнего насилия обязать обидчика покинуть место пребывания его жертвы и не контактировать с ней. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на замминистра внутренних дел Татьяну Ковальчук.

Приказ МВД Украины о срочных запретительных предписаний в ситуациях домашнего насилия начал действовать 11 сентября.

Ковальчук пояснила, что правоохранители, которые приезжают на вызов о совершении домашнего насилия, сразу смогут выписать обидчику срочное предписание.

В этом случае правонарушитель обязан будет:

- покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица,

- не входить в это место,

- не контактировать с пострадавшим каким-либо образом.

Уполномоченная по гендерной политике Катерина Левченко уточнила, что полиция может вынести срочное запрещающее предписание как по своей инициативе, так и по заявлению пострадавшего лица.

Предписание выносится обидчику полицейским в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, пояснила она в Facebook.

При этом требование покинуть место пребывания пострадавшего "распространяется также на место совместного проживания (пребывания) пострадавшего и обидчика независимо от их имущественных прав на соответствующее жилое помещение", уточнила Левченко.

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